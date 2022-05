Nieuwe aanpak in de maak tegen mensenhandel: ‘De meest trieste vorm van criminaliteit’

Er komt een gezamenlijk beleid van de gemeenten in West- en Midden-Brabant voor de aanpak van mensenhandel. Uitbuiting komt vaker voor dan gedacht, zo bleek woensdag bij een bijeenkomst over mensenhandel in de Bredase Avenue. Gemiddeld 6000 slachtoffers per jaar. ,,En dat terwijl we ongeveer 1000 mensen in beeld hebben", zegt Brian Varma van Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel Comensha.