Nieuwbouwproject The Marker wordt 'Sjiek de Friemel’

,,Het is de lelijkste straat van Breda, maar het wordt een van de mooiste", zegt projectontwikkelaar Jef Havermans. De Markendaalseweg is in de ogen van veel Bredanaars inderdaad niet moeders mooiste. Dat komt vooral door de leegstaande UWV-kantoren, het ontbreken van groen en de rommelige inrichting van de straat. Daar gaat verandering in komen met nieuwbouwproject The Marker.