Nieuwbouwplan De Roskam in Zundert mogelijk jaar uitgesteld

Projectontwikkelaar Maas Jacobs heeft aan de eigenaar van De Roskam, Jac Hereijgers, gevraagd of hij een jaar langer open wil blijven. "We zien dat we in de planvorming meer tijd nodig hebben. Dat jaar kunnen we goed gebruiken om het plan nog beter te maken", vertelt Koen van der Vorst van Maas Jacobs.