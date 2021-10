Nieuwbouw vervangt verouderde seniorenflats Breda: ‘Een aanwinst’

interview Lex Lensink treedt terug als deken van Orde van Advocaten: ‘Ik heb ook bevriende advocaten aangepakt’

10:43 Wie een klacht heeft over een advocaat, kan daarmee terecht bij de voorzitter van de lokale Orde van Advocaten. Lex Lensink was vier jaar deken, want dat is de officiële titel, in het rechtsgebied Zeeland-West-Brabant. ,,Een lastige advocaat is geen foute advocaat.”