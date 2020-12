Nieuwbouw residentie Ruitersbos in Breda-Zuid nabij; in april sloop eerste complex

interview Bertus Lansen over brand Che­mie-Pack: ‘In Moerdijk zit de angst altijd wel ergens in je achter­hoofd’

29 december MOERDIJK - Het is bijna tien jaar geleden. Op 5 januari 2011 ontstond even voor half drie in de middag in het haven- en industriegebied Moerdijk brand bij het bedrijf Chemie-Pack. Hoe kijkt oer-Moerdijker Bertus Lansen (84) terug op die dag en hoe is het nu met de leefbaarheid in zijn dorp gesteld? ,,Als ik groet, word ik soms aangekeken alsof ik een gevaarlijke gek ben.’'