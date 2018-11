Nieuwbouw moskee: Raam woning ingegooid in wijk Wisselaar in Breda

BREDA - Bij een woning aan de Grimmingestraat in de wijk Wisselaar in Breda-Noord is naar nu blijkt maandagavond 29 oktober een raam ingegooid. De bewoonster had een tekst op het raam hangen met ‘In deze wijk geen moskee’. Of dat iets met de vernieling te maken heeft is niet bekend.

De vrouw, die anoniem wil blijven, heeft aangifte gedaan bij de politie. Ze gaat er volgens de politie vanuit dat het raam van de woonkamer die bewuste maandagavond tussen tien en half elf is ingegooid, met vier stenen. De bewoonster ontdekte de vernieling dinsdagochtend, rond acht uur. ,,Ze had wel glasgerinkel gehoord, maar was boven in de woning en ging er vanuit dat het om een aanrijding ging”, aldus een politiewoordvoerster.

De politie beschouwt het voorval als een incident. ,,We zien geen reden om extra te surveilleren, dit is nu één keer gebeurd. De dader valt moeilijk op te sporen. Maar eventuele getuigen kunnen zich melden.” In de nabijheid van de woning, aan de Vlaanderenstraat, wil de Turkse stichting in Breda een moskee bouwen, met in het voormalige politiepand op die locatie een ontmoetingscentrum. Dat valt niet overal even goed in de buurt. Er zijn bezwaarschriften ingediend, ondertekend door enkele tientallen bewoners.

In september bleek al, tijdens een informatieavond, dat er nogal wat weerstand bestaat tegen de moskee. De gemeente heeft, nog voor het incident, bewoners en onder meer ook scholen in de buurt uitgenodigd voor overleg om de zorgen te bespreken, ook wat de leefbaarheid in de wijk betreft. Hakan Tek van de Turkse stichting: ,,Dit is niet netjes wat er is gebeurd. Maar de sticker hing er al een tijdje. Ik weet niet of dit met de komst van de moskee te maken heeft.”