Nieuwbouw in hartje Rijsbergen krijgt politieke handen op elkaar

OM blundert in zaak dodelijk ongeluk Breda, frustratie bij nabestaan­den Co Nelisse

26 januari BREDA - ,,Triest.’’ Nabestaanden van de in maart op de Julianalaan in Breda doodgereden Co Nelisse (80) hadden geen goed woord over het Openbaar Ministerie. Eerst bleek dinsdag bij de rechtbank in Breda dat er een fout was gemaakt met het oproepen van de verdachte, maar daarna bleek ook het onderzoek nog eens onvolledig.