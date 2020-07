Nieuwbouw en renovatie voor basisscholen Prinsenbeek: ‘We willen ons dorpse karakter houden’

Beide scholen staan al een tijd op de lijst om aangepakt te worden, vertelt Harry Reinders, bestuursvoorzitter van BreedZaam. Die organisatie is verantwoordelijk voor de huisvesting van 56 scholen in het primair en (voortgezet) speciaal onderwijs in Breda.

,, Prinsenbeek groeit en beide scholen zijn verouderd”, zegt Reinders. ,,Reden voor ons om te onderzoeken hoe we beide scholen toekomstbestendig kunnen maken. Daarbij spelen de bouwplannen in het dorp een grote rol. Hoe vertaalt zich dat in de behoefte naar onderwijshuisvesting?”

Als eerste is De Horizon aan de beurt. Die school krijgt vanaf begin 2021 drie nieuwe lokalen en een extra speelzaal bij. Directeur Frank Op de Beek is blij: ,,Onze school is de laatste jaren gegroeid in aantal leerlingen, dus uitbreiding is noodzakelijk. Hiermee bereiken we onze maximumgrens. We willen ons dorpse karakter behouden; 400 tot 440 leerlingen is genoeg.”