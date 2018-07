Nieuw wapen in de strijd tegen stinkende gft-bakken: afval in Breda wordt volgende zomer wekelijks opgehaald

Om dit jaar al de gft-bakken vaker te legen zijn extra vrachtwagens nodig, extra chauffeurs en geld, zegt Quaars. ,,Dat krijgen we niet zo snel geregeld. Daar komt nog bij dat we te maken hebben met een aanbestedingsprocedure. Ik had het graag gedaan, maar wat niet kan, kan niet.'' In Breda is veel discussie ontstaan over het ophalen van gft-afval. Bij nogal wat huishoudens kruipen bij aanhoudend warm weer de maden uit de bak. Ook in de politiek gingen stemmen op de ophaalfrequentie te verhogen. Het frequenter ophalen gebeurt nu vanaf zomer 2019. Die operatie kost de gemeente een behoorlijke duit. Dan gaat het om vijf extra vrachtwagens (1.25 miljoen euro) en nogeens een bedrag van vijf ton. In de stad rijden nu 64 afvalwagens.