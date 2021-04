Nieuw uitje in Breda: restaurant in een reuzenrad

Maximaal vijf personen

Den Bosch

Smakenrad is een initiatief van Foodtastic Events BV uit Hedel. Breda is de vierde stad in Nederland waar een Smakenrad komt. In Den Bosch draaide het vorig jaar zomer voor het eerst. Hoewel het vanwege tijdelijke vergunningsproblemen twee weken dicht moest, noemt woordvoerster Thirze Groenendijk de periode in Den Bosch een groot succes. De eerste maand trok de attractie 15.000 bezoekers. ,,Na Den Bosch heeft het rad gestaan in Groningen en vervolgens Amsterdam. Daar staat het nog. Zodra het kan, gaat dat weer open. We hebben inmiddels een tweede rad, dat naar Breda komt. Een derde rad is in ontwikkeling.”