Nieuw Sinterklaascomité: ‘Kinderen snappen het niet als ze op tv andere pieten zien dan in Breda’

Verdachte bekent doodsteken Louc (19) in jeugdgevan­ge­nis Breda: ‘Het is moeilijk te verklaren wat er is gebeurd’

BREDA – Verdachte Gerard S. heeft bij de politie bekend dat hij in jeugdgevangenis Den Hey-Acker in Breda een medegedetineerde doodstak. Zijn advocaat Maarten van de Weerd heeft dat gezegd na de eerste openbare zitting in de zaak, donderdag bij de rechtbank in Breda.

21 juli