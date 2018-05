Nieuw Prinsen Bekers bestaat vijftig jaar: 'We denken dat we Messi zijn'

NPB is geen gewone voetbalclub. Iedereen mag meedoen en het gaat nergens over.

Als Boudewijn Schoenmakers (52) en Marco van de Ven (46) uit Prinsenbeek enthousiast vertellen over hún voetbalclubje Nieuw Prinsen Bekers (NPB) waan je je al snel in een sfeervolle biercommercial van stoere mannen en kameraadschap. Op zaterdagochtend bij het Liesbos lekker voetballen en daarna op naar de derde helft, en dat al vijftig jaar.

NPB is zeker geen gewone club. Hoeveel leden zich om negen uur ook melden, er zijn altijd twee teams. Iedereen mag meedoen en het gaat nergens over. Of toch eigenlijk wel, want iedereen wil natuurlijk winnen. ,,Op het veld denken we allemaal dat we Messi of Ronaldo zijn", lacht Van de Ven, die met Schoenmakers een stuk organisatie op zich neemt. ,,Het blijft toch voetbal en dus emotie. Maar bij de eerste consumptie zijn we weer vrienden onder elkaar. Het draait vooral om gezelligheid, tradities en respect."

Niet officieel

Deze maand bestaat Nieuw Prinsen Bekers vijftig jaar. Een officiële verenigingsvorm is er niet. De club is ontstaan toen Prinsenbeek er in de toenmalige nieuwbouwwijken rond de Haverdijk en Middenweg veel bewoners bij kreeg. Het kleine groepje initiatiefnemers ging eerst hardlopen. Het echte voetballen begon op de speelweide in het Liesbos. Daarna verhuisde het gezelschap nog verschillende keren. ,,Het gebruik van het veld tegenover de vroegere Ruiterschool Liesbosch kostte een fles whisky per jaar en elf keer het gras maaien."

Er werd ook nog gevoetbald aan de Gageldonkseweg, bij de Texas Bar, achter de Emerput en aan de Overveldsestraat, waarna het gezelschap in 2011 neerstreek bij Gemeenschapshuis Liesbos aan de Liesstraat.

,,We zijn op dit moment met 35 actieve leden; dat is wel het maximum", vervolgen de bevlogen NPB'ers. De gemiddelde leeftijd is 47 jaar, zes zijn er al boven de zeventig. De jongste is zeventien. ,,We hebben ook drie vaders met zonen op de club."

Cabaret

Van de Ven zit via zijn vader al zowat zijn hele leven bij de club; hij is speler en scheidsrechter tegelijk. Schoenmakers zo'n tien jaar. Ze hebben ook eigen regels. ,,Buitenspel kennen we niet, iedereen die er is mag meedoen en via stokjes trekken bepalen we de teamsamenstelling. We hebben geen coach en doen evenmin aan warming-up. Het is ook de bedoeling dat iedereen juicht bij een doelpunt, wat trouwens niet altijd lukt. En voor de zomerstop, ingeluid met wodka en vijgen, worden ieders punten geteld en gaat de winnaar met de beker naar huis."

Wat het volgens de twee ook zo leuk maakt, zeker aan de bar, is dat de spelers allemaal zo verschillend zijn. ,,Zowel qua leeftijd als beroep. Van zakenman, filosoof en onderwijzer tot militair, zanger en dokter, ze voetbalden allemaal bij ons."

En samen houden ze er ook heel wat tradities op na, van de theebeurt met koeken en sinaasappels tot het zo gewaardeerde cabaret. Want NPB is toch in de eerste plaats een echte vriendenclub.