Nieuw prikplan voor GGD: van 20 naar 60 spuiten per uur

Winkelen op afspraak loopt nog geen storm: ‘Maar dit is toch zoveel leuker dan online-shop­pen’

3 maart BREDA - Het was een dag waar veel mensen een feestelijk gevoel bij kregen: er mag weer worden gewinkeld. Oké, nog niet spontaan, maar als consument kun je weer een winkel in voor advies en om te kijken, voelen, horen of ruiken wat je wilt hebben. Doordat het op afspraak moet, loopt het nog nergens storm. Maar de kop is er in ieder geval af.