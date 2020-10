Nieuw magazine ‘Goed Volk’ maakt zich sterk voor vrijwilligers

Twee jaar geleden vertelden vijftien Bredanaars in het gelijknamige boek Goed Volk ‘inspirerende verhalen’ over vrijwilligerswerk. Volgens de initiatiefnemers van het boek, duiken er steeds nieuwe verhalen op en is het goed om vrijwilligers, mantelzorgers en andere geïnteresseerden via een blad te enthousiasmeren voor onbetaald werk.

Quote Het boek ‘Goed Volk’ is mooi, maar we willen mensen ook op een laagdrempe­li­ge manier bereiken Anita van der Helm, Hoofdredacteur Goed Volk

Mantelzorg, duurzaamheid en armoedebestrijding

Anita van der Helm, voorzitter van de stichting Present en hoofdredacteur van het blad: ,,Het boek is mooi, maar we willen mensen ook op een laagdrempelige manier bereiken. Met een magazine is het voor een brede groep lezers aantrekkelijk. Er komen reportages, interviews, rubrieken en columns in die om de thema's mantelzorg, duurzaamheid, emancipatie of armoedebestrijding draaien. We willen praktische vragen van vrijwilligers beantwoorden zoals ‘Hoe begin je? En hoe hou je het vol?’”

Waardevol

Het gratis magazine wordt 27 november gelanceerd. Het eerste exemplaar wordt aangeboden aan burgemeester Paul Depla. Daarna verschijnt het magazine een keer per jaar. De eerste oplage van 2000 exemplaren is te krijgen bij het Stadskantoor, de Nieuwe Veste, buurthuizen en scholen. De stichting Present wil mensen inspireren om iets goeds en waardevols met hun leven te doen. Van der Helm: ,,Er komt ook een digitale versie van Goed Volk. Die is straks te lezen op heldenvanbreda.nl.”