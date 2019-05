Nieuw leven voor afgedankte kunstwerken Breda

Vrijmarkt Princenha­ge: sommige spullen worden met de tijd weer hip

26 mei BREDA - ‘Lieve, zachte knuffel zoekt nieuw vriend(innet)je’, staat op de voorgevel van een kraampje vol pluche knuffels. De verkoper grijnst. ,,Misschien trekt zoiets wel aan.” De 28e editie van Vrijmarkt Princenhage bracht andermaal veel volk op de been; uitbreiding is echter niet aan de orde. De 800 stands zijn het maximum. Alle beschikbare plekken waren in een week uitverkocht.