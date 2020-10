Nieuw interactief spel bij station Breda

BREDA - Iets te vroeg op het station of een half uurtje vertraging? Sinds maandag is er wat te doen op het station om de tijd de doden. Je kunt namelijk bij de vitrines het interactieve spel Playful distancing spelen.

In twee vitrines naast de Bruna in het station van Breda kan je de aankomende zes maanden een interactief spel spelen. Het spel speel je met je lichaam en is gemaakt door het Bredase bedrijf Sassybot. Het bedrijf heeft het spel in opdracht van de gemeente gemaakt en heeft de naam Playful distancing.

Hoe werkt het?

Het is een computergame op een televisiescherm die werkt met Kinect. Kinect is een soort infraroodcamera, die de beweging van je lichaam waarneemt. De bedoeling van het spel is dat je met je handen de aangeven cirkels voor ongeveer twintig seconden seconden volgt, als dit lukt kan je door naar het volgende level. ,,Hierdoor kan je het zonder dat je iets hoeft aan te raken veilig spelen en op deze manier is het spel coronaproof”, vertelt Alina Anikina van het bedrijf Sassybot.

Quote Door ‘playfully distancing’ komen we deze periode hopelijk gezond en wel door Alina Anikina, Sassybot

In de vitrines staat een televisie en wat meubilair om een huiskamer uit te beelden.Volgens een van de makers van het spel moet dat onze eigen woonkamer voorstellen.,,Bijna iedereen werkt vanuit huis en de woonkamer is eigenlijk onze kleine wereld geworden”, legt Alina uit. ,,Door ‘playfully distancing’ komen we deze periode hopelijk gezond en wel door.”

Het spel is ontwikkeld door vier medewerkers van Sassybot: Tino, Alina, Elwin en Dennis. Nadat de gemeente de vraag bij verschillende designers en game ontwikkelaars had neergelegd is het viertal begonnen met de creatie van het spel. ,,Wij zijn het uiteindelijk geworden omdat we de enige waren die echt een interactief spel had gemaakt.”

Het spelen van het spel is gratis en er je kan zolang doorgaan als je wilt. Er is geen prijs voor een eventuele winnaar aangezien het volgens de makers puur voor vermaak is neergezet.