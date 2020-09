Nieuw in T-Huis: politiek café de Voorbeschouwing, ‘ouderwets bomen’ over hot issues in stad en wijk

BREDA - Ouderwets bomen over politiek, het beleid, de stad? Het kan allemaal vanaf volgende week woensdag 30 september in het nieuwe politiek café de Voorbeschouwing. Plaats van handeling: het T-Huis in het Valkenberg. Initiatiefnemer: uitbater Joris Zomerdijk (32).

Wekelijks (elke woensdag van 19.00 tot 22.00 uur) is het gezellige paviljoen in het stadspark, dat Zomerdijk samen met zijn compagnon Ivo Scheffer in juli overnam, het toneel voor politiek debat in ontspannen sfeer.

Het initiatief voor het politiek café wordt mede gedragen door Peter Elbertse (68, Volmondig Ja en voormalig CDA), Patrick van Lunteren (50, oud-wethouder en voormalig SP) en Jan-Volkert Meuldijk (49, actief in wijkraad Zandberg).

Gewone Bredanaar

De vier willen in de Voorbeschouwing de ‘gewone Bredanaar’ de gelegenheid geven zijn of haar zegje te doen. Want daar is, zeggen ze, in Breda grote behoefte aan. Meuldijk: ,,We weten van elkaar niet wat er in de wijken en buurten speelt. Laten we de stad als geheel zien, elkaar ontmoeten, ervaringen uitwisselen. Veel mensen weten ook niet wat er op het stadskantoor gebeurt.”

Actuele zaken

Elbertse: ,,Alles mag en kan aan bod komen. Van de grote investeringen in de stad, in bijvoorbeeld het doortrekken van de Nieuwe Haven of in de noordelijke rondweg tot zaken die spelen in de wijk of op straat.”

Ook actuele zaken op de raadsagenda kunnen volgens Van Lunteren voorbijkomen. En dan stevig van argumenten wisselen. Elbertse: ,,Waar nodig kunnen we deskundigen invliegen. Maar het hoeft niet altijd over problemen te gaan, het kan ook positief zijn. Er mag ook best een grap en grol tussen zitten.”

Geen gelikte presentaties

In ieder geval, benadrukken ze, ‘geen ellenlange monologen of gelikte presentaties’. Gewone mensen in goed gesprek om de kroegtafel, heet het. De zeepkist staat klaar voor ‘mooie en leuke interventies’.

Op de Facebookpagina van de Voorbeschouwing kunnen onderwerpen worden aangedragen. Zomerdijk: ,,Plaats je een reactie die er toe doet dan kan je op woensdagavond uitgenodigd worden voor een nadere toelichting.”

Over corona: ,,We houden rekening met de richtlijnen. We beschikken ook over een terras. We zijn bezig met het installeren van heaters onder de luifels. Op het gras is nog ruimte genoeg. Mits het weer meewerkt natuurlijk.”