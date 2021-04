Nieuw in de lockdown: Lego om te huren, ook (juist) voor volwassenen

Twee auto's en een vrachtwa­gen­tje botsen op elkaar op de N263 in Zundert, één bestuurder raakte gewond

6 april ZUNDERT - Twee auto's en een vrachtwagentje botsten op dinsdagmiddag rond 15.00 uur tegen elkaar op de N263 in Zundert. Een van de bestuurders raakte daarbij gewond en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De weg is tijdelijk in beide richtingen afgesloten.