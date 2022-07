Nieuw gezicht van Mr. Moos net zo vertrouwd als beroemde voorganger

De aankleding is prachtig. Het interieur bijzonder fraai. De stoelen zijn comfortabel en gasten zitten niet op elkaars lip. De cocktailbar bij binnenkomst is eigentijds. Tip: bestel de pornstar martini. De muziek op de achtergrond werkt haast kalmerend. Mr. Moos lijkt in weinig op zijn in Breda wereldberoemde voorganger en toch voelt het net zo vertrouwd.