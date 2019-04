Nieuw café in het Ginneken: In de Wijk

In Breda opgepakte terrorisme­ver­dach­te weer op vrije voeten

15:44 BREDA - De Nederlands-Somalische terrorismeverdachte Ahmed S. (23) mag zijn rechtszaak in vrijheid afwachten. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam vanochtend besloten. De man werd eind maart in Breda opgepakt, hij wordt ervan verdacht zich in 2017 bij de terroristische groepering Al Shabaab in Somalië te hebben aangesloten.