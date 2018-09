Nieuw Breda University betrekt oud klooster: 'Hier kunnen we internationaal groeien'

Geweken voor nieuwe generatie

Ja, natuurlijk, hier en daar zijn wat kamers doorbroken. Er hangt apparatuur waar de zusters vermoedelijk lastig wijs uit zouden kunnen. En de boel heeft een likje verf gekregen. ,,Er is keihard gewerkt in korte tijd'', zegt BUAS-bestuurslid Nico van Os over de renovatie die ruim een jaar zijn beslag hield. ,,Ik ben blij dat we een gemeentelijk monument in stand hebben weten te houden.''

Nog kort over die nieuwe naam: ,,Dat was even zoeken. We wilden een specifieke naam, die wel breed herkenbaar is. Daar kon Breda natuurlijk niet in ontbreken. En 'university of applied sciences' is internationaal herkenbaar.'' Van Os vult aan: ,,Bij Nederlandse studenten ook meer en meer. De naam NHTV dekte niet meer de hele lading, maar slechts twee van de acht opleidingen. De nieuwe naam past in ons nieuwe plaatje.''