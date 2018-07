Nieuw bestuur voor Werk aan de Wijk

Werk aan de Wijk biedt diensten aan voor verbetering van de woon- en leefomgeving en voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Zo beschikt de organisatie in de thuisbasis aan de Namenstraat in Breda-Noord onder meer over een fietsenwerkplaats, klussendienst, buurtservice en woonzorgdienst.

Kernvraag was eerder dit jaar in een verhit politiek debat: moet de gemeente blijven financieren of verzelfstandigen? Uitslag was dat Werk aan de Wijk niet wordt opgeheven maar zich wel moet herpositioneren, met een nieuw bestuur. Van der Velde sprak in zijn politieke rol van 'het beste van twee werelden', terwijl Leo van den Berg, indertijd betrokken bij de oprichting van Werk aan de Wijk, ook streed voor voortbestaan. Het bestuur wordt aangevuld met Harrie Meeuwesen, de nieuwe penningmeester. Hij is voorzitter van twee wijkraden in Tilburg.

Voorwaarden verankerd

Inmiddels zijn de voorwaarden voor een doorstart van Werk aan de Wijk in overleg met B en W 'verankerd'. In een verklaring laat het bestuur weten: ,,Werk aan de wijk is onmisbaar voor veel mensen en is van groot belang bij het schoon en veilig houden van wijken. Werk aan de Wijk biedt mensen die geen baan hebben de mogelijkheid om een mooie maatschappelijke bijdrage te leveren en waar mogelijk ook om de kans op een betaalde baan te vergroten.''

Succes van maken

Het bestuur wil er samen met de gemeente een succes van maken: ,,We gaan eraan trekken om meer deelnemers bij Werk aan de Wijk aan de slag te krijgen. Samen gaan we op zoek naar klussen die bijdragen aan het versterken van wijken.''

Omdat de financiële situatie nog niet goed genoeg is om Werk aan de wijk te kunnen laten doorstarten, levert Breda volgens het bestuur een overbruggingssubsidie voor de verwachte mindere resultaten in de jaren 2018 en 2019. ,,De subsidie voor 2019 ten bedrage van 400.000 euro wordt rechtstreeks aan Werk aan de wijk toegekend. Werk aan de wijk schuift aan bij de thematafel Zorg voor Elkaar, om samen met andere maatschappelijke partijen nog betere resultaten te bereiken.''