Nieuw bedrijfsverzamelgebouw in Zundert in zicht

ZUNDERT - De helft van de ruimtes van het nieuw te bouw bedrijfsverzamelgebouw in Zundert is verkocht. De initiatiefnemers hopen dat de eerste ondernemers hun ruimte in juni kunnen betrekken.

Het complex is het eerste project op het nieuwe bedrijventerrein Molenzicht dat komt op het stuk grond tussen de Bredaseweg en de Beeklaan. Het bedrijfsverzamelgebouw is een initiatief van ontwikkelaar Prohuis, bouwbedrijf Vrolijk en vastgoedadviseur Business 2 Real Estate. Prohuis heeft eerder meerdere verzamelgebouwen ontwikkeld in Nederland. Q Makelaars Bedrijfshuisvesting is verantwoordelijk voor de -koop en verhuur.

Starten met bouwen

Het perceel van het bedrijfsverzamelgebouw is in totaal 3.600 vierkante meter. Het gebouw krijgt achttien ruimtes die qua grootte variëren van 56 tot 200 vierkante meter. Alle ruimtes krijgen een eigen toegang, één of meer parkeerplaatsen en een buitenterrein. De ruimtes kunnen zowel gekocht als gehuurd worden.

Volgens Jordi van der Pas van ‎Prohuis Invest gaat het goed met de verkoop. "We hebben ondertussen vijftig procent van de ruimtes verkocht." Hij vertelt dat de vergunning ondertussen is aangevraagd. "We hopen dat die binnenkort verleend wordt zodat we in het eerste kwartaal van 2018 kunnen starten met de bouw. We verwachten rond juni klaar te zijn."

Volgens hem zijn de kopers bijna allemaal bedrijven uit de gemeente Zundert of omliggende gebieden. "Het zijn vaak bedrijven die toch graag een eigen pand willen. Op koopgebied heb je niet heel veel opties in de regio Zundert."

Opties op andere kavels Molenzicht

Wethouder Piet Utens liet eerder al weten blij te zijn met het initiatief voor het bedrijfsverzamelgebouw. De woordvoerder van de gemeente Zundert laat in een reactie weten dat de grond voor het bedrijfsverzamelgebouw nog niet verkocht is aan de betrokken partijen, maar dat de gemeente wel verwacht de koopovereenkomst binnenkort te tekenen.

Bedrijventerrein Molenzicht telt in totaal elf kavels die los of per twee verkocht kunnen worden. "De verkoop loopt eigenlijk heel erg goed. Op alle kavels zijn opties tot koop op één kavel na", aldus de woordvoerder.