Nieuw appartementencomplex in Teteringen

De omgevingsvergunning is inmiddels verleend. De verkoop van de woningen gaat hard, vertelt Pieter Jacobs van makelaar Van de Water Groep. ,,De appartementen zijn met name bedoeld voor 55-plussers die op een mooie plek comfortabel willen wonen. Van de achttien woningen zijn er inmiddels veertien definitief getekend, de vier andere zijn gereserveerd. Daarbij is er nog een reservelijst", zegt de makelaar.

De crisis voorbij

,,In deze doelgroep zie je veel mensen die tijdens de crisis geen noodzaak voelden om hun huis te verkopen: die komen nu in beweging." De appartementen variëren van 132 tot 188 vierkante meter en de aankoopbedragen lopen van 385.000 tot 695.000 euro.

Het appartementencomplex is ontworpen door Pascal Grosfeld, projectontwikkelaar is Koos van Hofwegen. De schop gaat waarschijnlijk in juni/juli in de grond: eind 2019 moet het gebouw er staan.