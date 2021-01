Niet op het toneel, maar voor de camera bij Grôtste Mââuwert: ‘Dit is moeilijker’

Afgelopen zaterdag kregen bezoekers van de weekmarkt op het Ingenhouszplein alvast een kleine sneak preview. Geurtje van de Mossel, Grôtste Mââuwert van 2020, neemt voor de opname van haar bijdrage aan de tv-special, plaats in de viskraam. Met een nieuw Nederlands record viswoordgrappen tovert ze een brede lach op het gezicht van de cameracrew en marktbezoekers die even zijn blijven staan kijken.

Quote De regels werden strenger en strengen en het toegestane aantal bezoekers steeds kleiner Peer den Ouden, Organisator

Organisator Peer den Ouden, oud-Prins Petrus C Lie d’un Aller dun Irst, fungeert in de sketch als aangever. ,,We hebben lang gezocht naar alternatieven”, vertelt Den Ouden na de opnames. ,,In een eerste plan zouden we de Grôtste Mââuwert dit jaar in het Chassé plaats laten vinden. Met een opstelling waarbij bezoekers vier-aan-vier aan een tafeltje zouden plaatsnemen. Maar de regels werden strenger en strengen en het toegestane aantal bezoekers steeds kleiner.”

Ook over de optie om een online maauw- (sauwel-, buut-, tonpraat-)wedstrijd te organiseren, is gesproken. Maar mauwen zonder mensen in de zaal, sprak geen van de deelnemers aan.

Even wennen

Geurtje, alias Ellen van Opdorp, moest even wennen aan de setting buiten het podium. ,,Ik vind het moeilijker om voor een camera te staan dan op het toneel”, zegt ze. ,,Op het toneel heb je interactie met de zaal. Die respons mis je nu.” Toch hoefde Van Opdorp niet lang na te denken over haar medewerking aan Grôtste Mââuwert tv. ,,Als niemand iets doet, gebeurt er niks”, beredeneert ze.

Eerder op de dag vonden in café Publieke Werken opnamen plaats van de maauw-variant op ‘Komt een man bij de dokter’. Waarbij drie zeer gerenommeerde mââuwers en oud-winnaars in verschillende typetjes ‘Komt een Mââuwer in ut café’, verbeelden. Jos den Braber kroop voor de gelegenheid nog eens in de huid van Joske de Brandweerman.

Quote Op het toneel heb je interactie met de zaal. Die respons mis je nu Ellen van Opdorp, Geurtje van de Mossel

,,We hebben mijn sketch opgenomen bij de brandweerkazerne”, zegt hij terwijl Van Opdorp op de achtergrond haar bijdrage af aan het ronden is. ,,Ik was eigenlijk al bezig met het schrijven van een nieuwe maauw, toen duidelijk werd dat de wedstrijd dit jaar niet doorging. Fans zullen tot volgend jaar moeten wachten op we horen over het wel en wee van Joske als stadsarcheoloog.

Eerst is het nog genieten van Grôtste Mââuwert tv. Zaterdag 13 februari, 20u30 te zien via BredaNu.