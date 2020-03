Niet naar de VS? Laat het ons weten!

Alleen op De Nassau is het loten voor een plekje

12:18 BREDA - Wie zich heeft aangemeld als leerling voor De Nassau in Breda moet er rekening mee houden te worden uitgeloot. De populariteit van de school is zo groot dat maar liefst 475 achstegroepers zich hebben aangemeld. Er is komend schooljaar ‘slechts’ plek voor 350 brugklassers. Voor andere onderwijsinstellingen in de stad hoeft niet geloot te worden.