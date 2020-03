Niet naar de gym vanwege corona, dan komt de gym in Breda naar jou

'You can have results or excuses, not both', staat er op een houten fitnessbox. Excuses om niet te sporten zijn in deze tijd snel gevonden, terwijl het juist nu zo belangrijk is om fit te blijven. De mobiele gym van Jansens bestaat uit een gesloten aanhangwagen, met daarin een keur aan gewichten en hulpmiddelen. Aan de wagen zelf zijn wat steunpunten bevestigd.