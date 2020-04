Niet mogelijk om deze zaterdag te stappen? Thuisgaan biedt een alternatief

Groep van 75 crossers luistert niet als politie ingrijpt in Bosschen­hoofd, ‘onaccepta­bel gedrag’ gaat verder in Lage Zwaluwe

20:51 BOSSCHENHOOFD - Een groep van 75 crossende bestuurders en bijbehorend publiek is zaterdagmiddag bij vliegveld Breda International Airport weggestuurd. Ondanks dat samenscholen niet is toegestaan, werd dezelfde groep een paar uur later opnieuw gezien bij NS Station Lage Zwaluwe. Daar ging het autocrossen verder en stond er opnieuw een groep mensen toe te kijken.