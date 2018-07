'Niet met groepen op het balkon': Onderzoek naar mogelijke constructiefouten in De Heuvel in Breda

Het gaat om twee tegenover elkaar liggende complexen aan de Columbusstraat en het Planciusplein, die een gemeenschappelijke Vereniging van Eigenaren (VvE) hebben. In totaal betreft het zestig balkons. De appartementen stammen uit de jaren vijftig.

Plantenbakken

De bewoners hebben deze week een brief gekregen van VvE-beheerder Korteweg waarin staat dat onlangs een bouwkundig onderzoek is verricht en dat 'tegen alle verwachtingen in' is gebleken dat aanvullend onderzoek nodig is.

Voor de bewoners betekent het volgens de brief dat ze de komende tijd wel op het balkon mogen staan, 'maar niet met groepen'. Ook moeten plantenbakken van meer dan 50 kilo worden verwijderd. Wanneer het nieuwe onderzoek plaatsvindt, is nog niet bekend.

Geen gevaar

Vanuit Korteweg benadrukt een woordvoerder in een toelichting dat er verder geen gevaar is en dat normaal gebruik van de balkons is toegestaan. "Puur voor de zekerheid zijn alle eigenaren en bewoners wel gewezen op het feit dat deze balkons niet zijn bedoeld voor groepen mensen of enorm zware materialen."

Er waren geen aanwijzingen dat er iets mis zou zijn met de balkons en volgens de Korteweg-woordvoerder is er ook geen verplichting voor dit type complexen om een onderzoek te laten uitvoeren. Dat de VvE de controle liet doen, was puur voor de zekerheid, vandaar dat de noodzaak voor nader onderzoek als een verrassing kwam.

