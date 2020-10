Niet meer testen op corona bij NAC, maar bij Amphia: nieuwe teststraat in bedrijf

BREDA - De nieuwe coronateststraat bij het Amphia Ziekenhuis, locatie Langendijk, in Breda is maandag in gebruik genomen. Met een maximum capaciteit van duizend tests per dag, komt deze in de plaats van de locatie bij het NAC-stadion waar sinds begin juni werd getest. Vanaf woensdag wordt ook de sneltest eraan toegevoegd.

De eerste tests zijn vandaag al afgenomen in de drie van de vier straten die op dit moment operationeel zijn. Volgens Joost Pot, proceseigenaar teststraten bij de GGD West-Brabant, is opgestart met vierhonderd tests per dag. ,,Volgende week schalen we op naar zeshonderd per dag en uiteindelijk kunnen het er duizend worden.”

Aanrijroute

Speciaal voor het testen is op een ongebruikt parkeerterrein voor Amphia-personeel een tent van 25 bij 40 meter verrezen. Deze is voor het autoverkeer bereikbaar via de Graaf Engelbertlaan (zuidelijke rondweg). Pot: ,,De aanrijroute voor fietsers is gescheiden van die van automobilisten.”

Geschikt alternatief

Het heeft een geduurd voordat de GGD een geschikt alternatief voor het NAC-stadion had gevonden, vertelt Pot. De vorige locatie was weliswaar in de zomer geschikt, maar met de herfst en winter op komst is de GGD op zoek gegaan naar een plek die beter bestand is tegen regen en kou. ,,En een teststraat zorgt natuurlijk voor redelijk wat verkeersbewegingen. Je kunt zo'n voorziening dus niet op elke straathoek kwijt. Bovendien stonden we op het standpunt dat de straat goed bereikbaar voor fietsers moest zijn. En dat is deze zeker.”

Quote In studenten­stad Breda wonen veel jongeren. Het is hartstikke fijn dat ze op de fiets of lopend hiernaar toe kunnen Miriam Haagh, wethouder (PvdA)

Pot realiseert zich dat het op de nieuwe locatie ‘minder behaaglijk’ is dan op de locaties in Roosendaal en Etten-Leur'. ,,Daar bevinden de teststraten zich in een hal. Maar we doen er alles om het ook voor de mensen die hier in Breda moeten werken zo goed mogelijk geregeld te krijgen.”

Jonge mensen

De Bredase wethouder Miriam Haagh (PvdA, Gezondheid) toonde zich in haar nopjes bij het zien van de nieuwe testlocatie. ,,Ik ben heel blij dat we een teststraat in onze eigen gemeente hebben kunnen behouden.” Ze refereert onder meer aan het feit dat steeds meer jonge mensen positief worden getest. ,,In studentenstad Breda wonen veel jongeren. Het is hartstikke fijn dat ze op de fiets of lopend hiernaar toe kunnen. Het is heel belangrijk dat ze zich bij klachten laten testen. En dan moet je het zo laagdrempelig mogelijk maken.”

Sneltests

Vorige week keurde het kabinet enkele corona-sneltests goed. Met een ervan is in Breda geëxperimenteerd. Vanaf woensdag wordt de praktische toepasbaarheid verder getest. In een ruimte in Amphia, pal naast de nieuwe testcolatie, wordt een laboratorium ingericht waar Microvida de sneltesten analyseert.

Een sneltest gebeurt op vrijwillige basis, maar de praktijk wijst uit dat vrijwel iedereen deze wil ondergaan, zegt Joost Pot van de GGD. ,,Het is vooralsnog niet zo dat mensen kunnen wachten op de uitslag van test, want dat is logistiek niet mogelijk. Wel krijgen ze heel snel de uitslag ervan. Dat kan al binnen een uur.”