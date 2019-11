‘Niet koste wat het kost meer bezoekers naar Breda halen’

BREDA - In 2018 kwamen 1,7 miljoen bezoekers naar Breda, bijna 200.000 meer dan het jaar er voor. Daar zijn diverse oorzaken voor aan te wijzen, zoals de economische voorspoed in het algemeen en de verkiezing van Breda in 2017 tot ‘Beste Binnenstad’. “Maar”, zegt wethouder Boaz Adank (VVD), “een deel daarvan mag zeker worden toegerekend aan Citymarketing.”

De Bredase Citymarketing-organisatie ging in oktober 2017 van start. De kern daarvan bestond uit de voormalige VVV (die zelf in meerdere afdeling was opgeknipt) en het Toeristisch Fonds. Ook werden er marketingactiviteiten bij ondergebracht die voorheen versnipperd werden uitgevoerd door onder andere de gemeente.

Opbouwfase

In opdracht van de gemeenteraad heeft Adank het functioneren van de nieuwe organisatie laten evalueren. De conclusie is dat opstartjaar 2018 al ‘veel activiteiten en goede PR heeft opgeleverd.’ “De opbouwfase is achter de rug. Dat heeft best veel energie gekost omdat organisaties moesten worden samengevoegd en mensen over hun schaduw heen moesten springen. Nu moeten de volgende stappen worden gemaakt,” aldus Adank.

De Citymarketing-organisatie staat op afstand van de gemeente, maar draait wel volledig op subsidie van de gemeente (768.000 euro per jaar). En voor projecten kan een beroep gedaan worden op de vijf ton die de stad tot aan 2022 elk jaar vrij maakt voor het Verhaal van Breda. Dat ‘verhaal’ betreft de toekomstvisie van Breda, waarmee de gemeente zich profileert als ‘groen, grenzeloos en gastvrij’.

Betoverend Breda

Citymarketing wil echter niet alleen op de portemonnee van de gemeente teren, zegt directeur Hilde Assies. Zij trad begin dit jaar aan als opvolger van interim-manager Janine Bos. “Wij willen projecten opzetten met partners die dan ook voor cofinanciering zorgen”, aldus Assies. Een voorbeeld van zo’n project is het winterse evenement Betoverend Breda, dat Citymarketing samen met het Ondernemersfonds uitvoert in december. Het fonds levert daarin een bijdrage van 85.000 euro.

Samengewerkt wordt er ook met partners als de scholen BUas en De Rooi Pannen. Dat gebeurt bijvoorbeeld in de ‘Stadsambassade’, die in het eerste kwartaal wordt geopend aan de Grote Markt als vervanging van de oude VVV-winkel.

Leefbaarheid

Activiteiten organiseren, campagnes maken en informatie verstrekken, is niet het enige waar Citymarkting zich mee bezig houdt, zegt Assies. “Het gaat ons er niet om koste wat het kost meer bezoekers naar Breda te halen. Wij ontwikkelen beleid dat gericht is op kwalitatieve groei, want we willen vooral dat de leefbaarheid van de stad is geborgd.”

Wethouder Adank geeft als voorbeeld de toerbussen die Breda als tussenstop aandoen. “Daarmee krijg je toeristen die ‘s avond aankomen, overnachten en om 07.00 uur weer vertrekken. Dat heeft weinig meerwaarde.” Misschien moeten we juist meer op treinreizigers inzetten gezien het HSL-station dat we hier hebben,” voegt Assies toe.

Van Gogh