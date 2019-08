De meeste fans van Feyenoord moeten er om lachen. De Bredase sportschoolhouder Sander Hoogenboom van FitBody ook. Ooit zette hij in de voorwaarden van zijn sportschool dat sporten in een Feyenoord-shirt echt niet kon in Breda. Nooit serieus bedoeld, maar als grap. Een klant, gehuld in een shirt van de Rotterdam Marathon, had namelijk geroepen dat ie de volgende keer in Feyenoord-shirt zou komen sporten.

In Breda? In de stad waar het geel-zwart van NAC door vele aderen stroomt? Nou nee, dacht Hoogenboom die een seizoenkaart op de B-side heeft. Hij paste de algemene voorwaarden een beetje aan. Daar staat: Het is niet toegestaan om kleding of wat voor attributen dan ook te dragen die linken, verwijzen of onderdeel zijn van Feyenoord. Kleding van andere clubs is geen probleem.

Nooit serieus bedoeld, want iedereen is welkom, zegt de sportschooleigenaar. ,,Ik handhaaf dat verbod ook helemaal niet. Gezonde rivaliteit hoort er gewoon bij. Zeker tussen NAC en Feyenoord.”

Het bericht over de voorwaarden ging sinds vrijdag wel het land rond. En landde uiteraard ook in Rotterdam. Bij de Feyenoord-fans. Sommigen namen het bericht heel serieus. ,,Het was een hectische avond”, zegt Hoogenboom. ,,Mijn sportschool kreeg ineens 1-sterren-reviews op Facebook en Google.”

Quote Ik heb wel wat telefoon­tjes gehad. Bedreigend? Eentje was redelijk suggestief Sander Hoogenboom, Sportschooleigenaar FitBody

Een aantal reacties was heftiger. ,,Ik heb wel wat telefoontjes gehad. Bedreigend? Sommigen hebben me de huid vol gescholden. Eén telefoontje was redelijk suggestief. We weten je te vinden en maken je af, werd er gezegd.” Hoogenboom doet er verder niets mee. ,,Maar toen ik vanmorgen naar de sportschool reed, dacht ik toch dat er misschien wel een ruit uit zou kunnen liggen.” Dat was niet zo. ,,Negentig procent van de reacties was positief. Zo heb ik het ook bedoeld. De mensen zagen de humor er wel van in.”

Dat blijkt ook op diverse fansites van de Rotterdamse club waar het reacties met voetbalhumor regent.

‘Je hebt geen dikke Feyenoorders. Eten nooit zondagavond…’, zegt de een.

Een fan gaat een stap verder: ‘NAC verbieden in de eredivisie.’ Waarop de reactie volgt: ‘Dan doen ze zelf wel.’

En een ander: ‘Allemaal daar gaan sporten in een shirt van Willem II dan!’