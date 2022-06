Niet iedereen wil dat deze begraafplaats in Breda een monument wordt: ‘Zitten nogal wat haken en ogen aan’

Expositie en mi­ni-documentai­re jonge kunstenaar Mees van de Voren

BREDA - Na een expositie in het Valkenberg doet de jonge Bredanaar Mees van de Voren opnieuw van zich spreken. De pas 18-jarige kunstenaar houdt een nieuwe expositie bij Bank 15. Tevens is daar op 8 juni de première van een documentaire over hem en zijn kunst.

2 juni