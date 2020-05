Niet één bon op loeidrukke Hemelvaartsdag in Breda; volgen we de regels zó goed op?

Hoe boeren in de Baronie bijdroegen aan een luxe leven in Limburg

24 mei BREDA/OOSTERHOUT - Prinsessen en gravinnen konden eeuwenlang een luxe leventje in Thorn leiden dankzij pachtboeren in de Baronie. Thorn, dat grond bezat van het Mastbos in Breda tot land in Baarle, was niet bepaald een klooster. Het was een middeleeuws datingplatform voor de adel, zo blijkt uit het recent verschenen boek De vergeten prinsessen van Thorn.