Niet bouwen in een tent, maar in een loods: Buurtschap Poteind gaat het doen

Op lange termijn, verwacht hij, zullen de kosten niet veel schelen met die van een tent. ,,De zeilen gaan kapot, de veiligheidsregels worden strenger. Ook de opslag van je materialen kost geld, dat valt voor ons straks weg.”



Poteind wil eind mei beginnen met bouwen, zoals ze ieder jaar doen. ,,Dan is het in ieder geval al wind- en waterdicht, maar nog wel een veredelde tent", grijnst Van Hassel.



Of andere buurtschappen zullen volgen, is nog maar de vraag: het verkrijgen van een vergunning is lastig. Hoe het eruit komt te zien? ,,Daar zijn we nog mee bezig. Er komt een voorzetgevel; alle bedrijven hier moeten aan eisen voldoen, dus ook wij moeten nadenken over uitstraling.”