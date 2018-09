Niet alleen lof voor vertrekkende burgemeester van Zundert

Zundert dat bij haar aantreden elf jaar geleden nog een bestuurlijke chaos was en waar raadsleden rollebollend over straat gingen, 'heeft nu voldoende bestuurs- en slagkracht om de toekomst tegemoet te gaan', klopte de 68-jarige voormalig kleuterleidster zichzelf indirect op de borst.

Hoe denken anderen daarover?

Hoe denken anderen in Zundert daar over? Heeft Leny Poppe Zundert inderdaad zoveel goeds gebracht? Wel als we de lokale politiek mogen geloven. ,,Nou'', zegt René de Bruijn als sinds 2002 raadslid in Zundert, ,,ze heeft van Zundert wel een waardige en zelfstandige gemeente gemaakt. Dat was voor haar komst wel anders. Al moet ik er wel bij zeggen dat dat niet alleen haar verdienste is. Daar heeft iedereen in de politiek en de ambtenarij aan bijgedragen.''

Fort Oranje

Een duidelijke stijl van leiding geven en een goed netwerk, zijn volgens De Bruijn de sleutel geweest die van Poppes verblijf in Zundert een succes hebben gemaakt. Maar daar denkt buiten de politiek niet iedereen zo over. Vraag het maar aan Jan Engel, zoon van camping Fort Oranje-eigenaar Cees Engel, waarmee Poppe al jarenlang een verhitte strijd uitvecht. De camping ook die vorig jaar door toedoen van Poppe ontruimd werd.

'Niet al te intellectueel'

Maar de strijd is nog niet gestreden, klinkt het vastberaden uit de mond van Jan Engel die - weinig verrassend - nauwelijks een goed woord voor Poppe over heeft. ,,Wat ik van haar vind? Ik heb haar eigenlijk maar één keer echt ontmoet. Mijn beeld van haar is dat ze niet al te intellectueel is, ik heb het idee dat ze niet altijd precies weet waar ze mee bezig is. Ze wil graag daadkrachtig overkomen, maar ik heb mijn twijfels.''

'Nieuw gezicht biedt kansen'

Toch vindt Engel het jammer dat de geboren Zeeuwse uit Zundert vertrekt. ,,Een tegenstander van het kaliber Poppe had van mij nog wel even mogen blijven. Van de andere kant biedt haar vertrek ook kansen. Met een nieuw gezicht lukt het misschien wel om serieus met elkaar in gesprek te komen om het probleem op te lossen. Dat lukte met haar niet. Want de gemeente heeft natuurlijk wel wat op te lossen. Er is een camping op onterechte gronden zomaar afgepakt en er is enorme schade aangericht. Dat laten wij niet zomaar over onze kant gaan.''

Bloemencorso

Warme woorden voor Poppe komen er van de organisatie van hét evenement van Zundert, het bloemencorso. ,,Ze heeft er in al die jaren dat ze er zit als burgemeester niet een gemist'', weet Ad Boemaars. ,,Ze gaat zelfs met haar man Piet ieder jaar bij een buurtschap mee helpen tikken. Die betrokkenheid wordt hier erg op prijs gesteld.''

Toch is er ook een puntje van kritiek, zij het klein. Bloemaars: ,,Ze had misschien het corso naar buiten toe iets meer mogen uitdragen. Dat deed ze op zich wel goed hoor, maar had nog wel iets meer mogen zijn. Dat is namelijk niet alleen voor het corso goed, maar ook voor de gemeente Zundert zelf.''