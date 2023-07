Niet alle bruiloften en partijen bij Ingenhousz vallen in het water: ‘Binnen afzienbare tijd duidelijkheid’

Boezem­vrien­den waren 7 jaar toen ze in 1999 werden verkracht, nu willen ze alsnog gerechtig­heid: ‘Het was 24 jaar ellende’

Ze gingen op vechtsport om oersterk te worden, want toen ze in 1999 in een bos bij Breda verkracht werden, waren ze pas zeven jaar en geen partij voor Bram L. Ruud en Peter* gaan 24 jaar na de gruwelijke gebeurtenis nog steeds gebukt onder wat hen toen overkwam. De boezemvrienden stapten alsnog naar de politie en vandaag stond hun verkrachter voor de rechter ,,Het was 24 jaar ellende. Dit moet onze bevrijding zijn, al zal het ons altijd blijven achtervolgen.”