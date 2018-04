Niet aanspreekbare man aangetroffen bij Liesbosch in Breda

Dit is de Beste Bredase Winkelpui

10 april BREDA - De geelkoperen pui van schoenenzaak Van Bommel in de Veemarktstraat 'laat zien dat ook in een historische binnenstad oud en nieuw prima samen kunnen gaan', stelt de jury van de BLAStprijs. En daarom is de voorgevel van de winkel uitgeroepen tot beste winkelpui van Breda. Krinkels kreeg een prijs voor het beste bedrijfspand.