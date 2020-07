Nierschade vaak onopgemerkt: groot onderzoek in Breda

Vijftienduizend Bredanaars tussen de 45 en 80 jaar kregen afgelopen november een uitnodiging om mee te werken. Na een maandenlange stop, is het onderzoek eind juni weer hervat. ,,Na de hectische periode tijdens COVID-19 is in het Amphia de rust wedergekeerd”, zegt Ronald van Etten, nierspecialist in het ziekenhuis.

Iemand die lijdt aan nierschade, merkt daar lange tijd niets van. Met alle ellende van dien. ,,Vaak ontstaan klachten pas als de functie daalt onder de 30 procent. In zo’n laat stadium is er niet veel meer te doen”, vertelt Annemiek Dorgelo van de Nierstichting, samen met UMC Groningen initiatiefnemer van dit proefonderzoek. Door vroegtijdige opsporing, kan de behandeling eerder starten en nierfalen mogelijk worden voorkomen.

Urine in een buisje

De studie, waarbij twee methoden worden vergeleken, moet in kaart brengen hoeveel mensen te maken hebben met niet-ontdekte nierschade, hoge bloeddruk, hoog cholesterol of suikerziekte. Deelnemers kunnen thuis urine opvangen in een buisje en die per post naar het laboratorium sturen. Bij de tweede methode doen mensen de meting zelf via een teststrookje en met een speciale app. Eventueel vervolgonderzoek gebeurt in het Amphia.

Tot aan de corona-uitbraak was de deelname aan het proefonderzoek ‘heel erg goed’, zegt nefroloog Ron Gansevoort van het UMC Groningen. Aan de ‘simpele test’, waarbij de meting in het laboratorium gebeurt, deed 62 procent van de testgroep mee. Mensen die voor de uitbraak al midden in het proces zaten, krijgen opnieuw een verzoek om mee te werken. Maar er gaan ook nieuwe uitnodigingen de deur uit, vertelt Gansevoort.

Hart- en vaatziekten

Rond november hoopt het team alle gegevens binnen te hebben en de resultaten te rapporteren. Volgens de nefroloog wordt er ondertussen al nagedacht over een tweede fase van de studie. Het is de bedoeling dat dan 150.000 mensen uit verschillende gemeenten een uitnodiging krijgen voor een screening. In die ronde willen de onderzoekers ook andere thuistesten voor hart- en vaatziekten meenemen.