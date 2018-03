Niemand aangetroffen in vijver Terheijden, zoekactie gestaakt

Sensoren in woning geven rust voor oudere én mantelzorger

15:58 BREDA - De gemeente Breda en zorgverzekeraar CZ gaan huizen van alleenstaande ouderen met een zorgbehoefte voorzien van sensoren. In duizend woningen wordt zo geregistreerd wat de leefstijl van de bewoners is, en of daar opvallende veranderingen in komen. Zo kunnen mantelzorgers of professionele hulpverleners de ouderen beter in de gaten houden.