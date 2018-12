Nicolas Bartholomeeusen (30) directeur AB Inbev Nederland

Bartholomeeusen is geboren in België. Hij werkt sinds 2011 bij AB InBev en vervulde sindsdien diverse managementposities, onder meer in het Verenigd Koninkrijk, België en Hongarije. Bierbrouwer AB InBev is in Nederland onder meer bekend van merken zoals Leffe, Jupiler, Dommelsch, Hoegaarden, Hertog Jan en Corona.

Bij de brouwer werken in Nederland 550 personen. Het Nederlandse kantoor van AB Inbev is gevestigd in Breda. Verder bestaat de organisatie in Nederland uit de Dommelsch Bierbrouwerij in Dommelen, de Hertog Jan Bierbrouwerij in Arcen, elf regionale distributiekantore, een landelijk distributiecentrum en een eigen Horeca Technische Service afdeling.