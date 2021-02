Nico van Mourik moet ABG-neuzen dezelfde kant op krijgen

Van Mourik gaat met alle betrokkenen in gesprek en brengt daarna verslag uit aan het ABG-bestuur. In mei is het aan de drie gemeenteraden om de notitie van uitgangspunten vast te stellen. Dit is stap twee in een proces van vijf stappen om te komen tot een gezamenlijk standpunt over de ambtelijke huisvesting.



Van Mourik (1955) is bekend met gemeentelijke samenwerkingsverbanden. Hij was onder meer gemeentesecretaris en griffier in Breda en algemeen directeur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Tot zijn pensionering, eind deze maand, is hij algemeen directeur van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant.