Nick zet zijn fiets nooit op slot: 'Voor 50 cent per dag investeer ik in vertrouwen'

BREDA - Nick Matulessy heeft een missie. Nou ja, een missie. De 30-jarige Bredanaar wil zijn 'project' aan niemand opleggen. Wel vertelt hij graag over hoe hij 'investeert in vertrouwen' door zijn fiets nooit meer op slot te zetten. Maar hij schroomt evenmin om zijn Tesla aan wildvreemden uit te lenen.

Vorige week vertelde Matulessy in de Bredase popzaal Mezz over zijn 'fietsproject' tijdens een Peku Kucha-avond, waarbij mensen in 6.40 minuut een idee of product presenteren. Eerder deed hij dat al op soortgelijke avonden in Asten en Mierlo. En inmiddels is hij gevraagd om op een Bredase school zijn verhaal te komen doen.

Noorwegen

"Vijf jaar geleden was ik met mijn vriendin in Noorwegen op fietsvakantie. Na drie weken wilden we in Oslo naar de bioscoop gaan en zagen daar mountainbikes van 3.000 euro zonder slot op straat staat. Dat gaf me een veilig en comfortabel gevoel. Wij hebben onze tassen toen gewoon op fiets laten zitten. Maar de fietsen nog wel op slot gezet," aldus Matulessy, die van beroep architect is.

Terug in Nederland - hij woonde toen in Mierlo - besloot hij het experiment aan te gaan en ook zijn fiets niet meer vast te zetten. "Eerst voorzichtig in de voortuin. Toen bij de supermarkt. Ik werd er steeds makkelijker in en op een gegeven moment zette ik hem helemaal niet meer op slot, ook niet als ik naar Eindhoven ging. Het heeft uiteindelijk twee jaar geduurd voordat ie gestolen werd."

Barrels

Die eerste fiets was een dure sportfiets. "Dat was even slikken. Vanaf toen ben ik oude barrels gaan kopen van vijf tientjes die ik zelf opknapte. Die werden wel veel sneller gestolen, in drie tot vier maanden. Ik denk dat mensen minder snel geneigd zijn iets duurs te stelen."

Die vijftig euro per drie á vier maanden vindt hij een acceptabele uitgave. "In die periode hebben heel veel mensen mijn fiets laten staan en ook gezien dat die niet op slot stond. Voor vijftig cent per dag investeer dus ik in vertrouwen."

Tuinzigt

Volledig scherm Nick Matulessy zet zijn fiets nooit op slot. © René Schotanus Sinds december woont Matulessy in Breda, waar tot nu toe één fiets is gestolen. Hij doet zijn verhaal in de voortuin van zijn huis in Tuinzigt, waar een tafel en bankje staan. "Je ziet dat sommige mensen die vastzetten in de voortuin, maar ook daar begin ik niet aan. Net zoals dat ik de kroeg mijn telefoon op tafel laat liggen als ik naar de wc ga. Daar krijg ik dan commentaar op en dat leidt er toe dat ik de dialoog aan ga met mensen."



Wat hij hoopt te bereiken, is dat hij 'zaadjes plant' in de hoofden van mensen, die daardoor nadenken over hoe ze op hun manier kunnen bijdragen aan een veiliger gevoel. "Maar ik heb niet de illusie dat dat in mijn leven al leidt tot een heel andere samenleving. Misschien duurt dat wel duizend jaar."

Tesla