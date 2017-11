NHTV verandert naam in Breda University of Applied Sciences

,,NHTV is veel breder dan enkel toerisme en verkeer, de vakgebieden waar we vroeger voor stonden'', verklaart woordvoerster Maaike Dukker de naamsverandering van de Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer. ,,Dat willen we met de nieuwe naam kenbaar maken.'' De verandering valt samen met de verhuizing naar het klooster aan de Mgr. Hopmansstraat.

Bestuursvoorzitter Hein van Oorschot liet eerder aan BN DeStem weten dat de naam de internationaal georiënteerde NHTV in het buitenland lastig uit te leggen is. ,,We worden vaak geassocieerd met een tv- zender. Ik meen dat er in de wereld wel twintig organisaties zijn met de afkorting NHTV." Daarom hanteert de hogeschool in het buitenland al langer de toevoeging Breda University of Applied Sciences.

Toegepaste wetenschappen

,,Buiten Europa, maar ook in Engeland kennen ze het verschil tussen een hogeschool en universiteit niet'', gaf Van Oorschot toen al aan. ,,Heel onhandig voor ons. Wij mogen ons geen university noemen, alleen als we er university of applied sciences (toegepaste wetenschappen) van maken."

Hoewel de naam NHTV verdwijnt, blijft de uitstraling van de school nog herkenbaar. ,,We werken aan een nieuw beeldmerk. Maar we willen onze roots niet loslaten'', zegt Dukker. ,,Vanaf januari gaan we achter de schermen aan de slag om alles aan te passen. Dat is een enorm project. Niet alleen visitekaartjes moet vervangen worden, maar bijvoorbeeld ook alles op het digitale speelveld.''