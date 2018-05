NHTV-studenten helpen vluchtelingen in Griekenland

BREDA – Vier internationale studenten van de opleiding logistiek aan NHTV in Breda hebben, samen met één leraar, het vluchtelingenkamp Nea Kavala in Noord-Griekenland bezocht. De hulp van de studenten is ingeroepen om de logistieke processen te verbeteren.

Via LinkedIn is NHTV in contact gekomen met het vluchtelingenkamp en het probleem waar zij mee kampen. “Een vrijwilliger van Drop in the Ocean, heeft contact gezocht via LinkedIn met een bekende van NHTV. Die heeft vervolgens vraag en aanbod bij elkaar gebracht”, aldus Sijbren Hogewerf. In het kamp zitten ongeveer 400 vluchtelingen, voornamelijk uit Syrië en Eritrea.

Verbeteren

“Wij hebben gekeken naar de opslag en processen die komen kijken bij het uitdelen van tweedehands kleding aan de bewoners van het vluchtelingenkamp. Het huidige systeem kent zijn gebreken en de logistieke studenten gaan uitzoeken hoe het geoptimaliseerd kan worden”, vertelt docent logistiek Sijbren Hogewerf.

Samen met de studenten Stella Stoycheva (Bulgarije), Thato Motloung, Cindy Dlamini (beiden Zuid-Afrika) en Doris Joosten (Nederland) ging Hogewerf een week naar Griekenland om een kijkje te nemen in het vluchtelingenkamp.

Vrijwilligers

De distributie in het vluchtelingenkamp wordt gedaan door de Noorse vrijwilligersorganisatie Drop in the Ocean. “Doordat het in het kamp een komen en gaan van vrijwilligers is, ontbreekt het overzicht op dit moment. Een goede overdracht staat of valt met persoonlijke kwaliteiten van vrijwilligers en coördinatoren in het kamp, daarom hebben zijn ons ingeschakeld om dit te gaan verbeteren”, aldus Hogewerf.

In juni komen de studenten met verbetervoorstellen voor de logistieke situatie in het kamp. Hogewerf verwacht veel van de uitkomsten: “Drop in the Ocean is zich er ook van bewust dat het onderzoek wordt uitgevoerd door studenten. Desondanks verwachten wij dat er voldoende relevante verbeteringen aangegeven kunnen worden waar de organisatie haar voordeel mee kan doen.”

