‘Netje Voeten-Damen (1931-2021) wist overal de weg, ze was een echte netwerker’

Als vanzelfsprekend komen haar kinderen Johan (65), Louis (67) en Anja (58) samen bij de bar in het Wierenbos. Ook schoondochter Marion (64) schuift aan. ,,Bij de officiële opening van het Wierenbos in oktober 1988 vroeg Netje of ik 3 maanden wilde bijspringen achter de bar, omdat er niemand was. En 33 jaar later sta ik er nog steeds”, zegt ze lachend.