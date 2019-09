Net sluit zich rond verdachte van brandmoord in garagebox in Tuinzigt Janie H.

De moord op Ger van Zundert (49) op maandag 8 april in de wijk Tuinzigt was meedogenloos. Het slachtoffer zou in zijn garagebox zijn vastgebonden door twee onbekenden en daarna door Janie H. overgoten zijn met benzine en in brand gestoken. Daarbij zou H. een pilsje hebben staan te drinken. Van Zundert overleed een dag later.