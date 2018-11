Net sluit zich in ‘taaie’ liquidatiezaak Peet van der Linde

In het onderzoek naar de liquidatie van Peet van der Linde (60) in Breda lijkt het net zich langzaam te sluiten rond de drie verdachten. Het is een taaie zaak voor recherche en Openbaar Ministerie, zoals elke moord in het criminele milieu, waar praten zilver is maar zwijgen goud. Vrijdag is in de Bredase rechtbank een tussentijdse (regie)zitting.