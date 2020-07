Net genezen van kanker, word je aangereden door een bestelbus: ‘Ik had weer volop zin in de toekomst’

Vuelta-etap­pe Bre­da-Bre­da gaat alsnog door, in een virtuele versie

15:10 BREDA - Het had het sportieve hoogtepunt van het jaar moeten worden. De derde etappe van de Ronde van Spanje op zondag 16 augustus, met start en finish in Breda. Corona brak de harten van West-Brabantse wielerliefhebbers, het feest in ons land kan niet doorgaan.