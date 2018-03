Net geen landelijke primeur: meer vrouwen dan mannen in gemeenteraad Baarle-Nassau

Wat vinden de mannen?

De mannelijke raadsleden reageren positief op het nieuws dat de meerderheid van de raad van Baarle-Nassau vrouwelijk is. Jos Rijvers (Fractie Ulicoten) grapt dat de mannen niets meer te zeggen hebben. ,,Het is een beetje uniek, hè? Ik vind het goed. Vroeger hadden de mannen het voor het zeggen en dit is een positieve verandering."



Of het de dynamiek in de raad verandert? ,,Ik denk het wel. Vrouwen zijn praktischer en socialer. En die kunnen multitasken."



Thomas Adams (CDA) en Jan van Tilburg (Keerpunt '98) delen allebei de partijzetels met alleen maar vrouwen. Ze weten nog niet wat de nieuwe verdeling gaat brengen, maar hebben er wel veel vertrouwen in. Adams: ,,Het moet vooral over de inhoud gaan." Daar is Van Tilburg het mee eens: ,,Het gaat om de kwaliteit en daar maak ik mij geen zorgen over. Ik denk wel dat we een andere manier van vergaderen krijgen."



Karel Kerremans (BAARLE!) ziet de komst van de dames wel zitten, maar met name voor de derde helft. ,,Dat is meer ontspannen en anders dan met alleen maar mannen." Hij vertelt dat bij BAARLE! doelbewust vrouwen op de lijst staan. ,,We moeten met de tijd mee, hè. Dit is het begin van een ommekeer."